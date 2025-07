Família de menina de 12 anos que morreu após parto em MG afirma ter descoberto gravidez tardiamente

Uma menina de apenas 12 anos morreu após passar por um parto de emergência no Centro Materno Infantil de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Grávida de 32 semanas, ela chegou a ser internada com sintomas graves, teve o bebê retirado por cesariana, mas não resistiu a uma hemorragia cerebral. O recém-nascido sobreviveu e segue hospitalizado.



A menina morava com a família em uma ocupação indígena no município. A gravidez foi descoberta tardiamente, quando a menina começou a apresentar sintomas como enjoo e perda de apetite. Segundo parentes, ela não contou à família sobre a gestação por não entender o que estava acontecendo. O genitor do recém-nascido, de 22 anos, vivia na mesma comunidade. O caso configura estupro de vulnerável, e a polícia deve investigar o crime.



