Família morta em fazenda de Curvelo (MG) pode ter sido vítima de conhecidos, diz polícia

A Polícia Civil avança na apuração do triplo homicídio em uma fazenda no povoado de Canabrava, na zona rural de Curvelo, a cerca de 160 km de Belo Horizonte, no interior de Minas Gerais. A principal suspeita continua sendo latrocínio, roubo seguido de morte, mas novas informações indicam que os assassinos conheciam as vítimas. A filha do casal revelou que o pai guardava dinheiro em casa e planejava comprar uma caminhonete. Câmeras de segurança da propriedade não estavam funcionando, o que pode ter facilitado a ação. Além dos R$14 mil levados, uma TV e um celular também foram roubados. Um segundo celular foi encontrado caído próximo à cerca. A polícia agora investiga se pessoas próximas à família participaram do crime.



