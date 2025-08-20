Logo R7.com
Família procura por homem autista que desapareceu na Grande BH dias antes do aniversário

Câmeras de segurança mostram últimas imagens de homem possivelmente acompanhado de um desconhecido em Contagem

Cidade Alerta|Do R7

A família de Dimas, um homem autista de 32 anos, vive momentos de angústia há dois dias com o desaparecimento dele. Dimas saiu com a cuidadora que o acompanha há 14 anos em Ibirité, na Grande BH. Câmeras de segurança mostram as últimas imagens de homem possivelmente acompanhado de um desconhecido, no bairro Fonte Grande, em Contagem, também na região Metropolitana da capital. O pai relata que Dimas costuma andar sozinho, mas desta vez desapareceu sem rastros. A família espera encontrar pistas logo para que Dimas volte para casa antes de seu aniversário, no próximo sábado (23).

