Família procura por homem com deficiência que sumiu de clínica em Contagem (MG)

A família de Altamiro Martins, de 35 anos, denuncia o desaparecimento do homem da comunidade terapêutica onde estava internado, no bairro Tropical, em Contagem, na Grande BH. Altamiro tem deficiência intelectual e, segundo os parentes, foi diagnosticado com esquizofrenia. Ele havia sido internado há cerca de 40 dias, após uma determinação judicial, por causa do comportamento alterado e da necessidade de cuidados.



A família acredita que houve negligência por parte da clínica. “Ele é uma criança. Ele não tem maldade. Ele é totalmente dependente da gente. Como que ele saiu de lá? Como que ele saiu da clínica sozinho?”, desabafou a mãe.



O coordenador responsável pela unidade terapêutica, afirmou que o acolhimento é voluntário e que, por isso, os pacientes podem sair se quiserem. Ele também disse que a instituição trabalha com dependência química e que recebe encaminhamentos do Ministério Público.



