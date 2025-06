Família procura por homem desaparecido há quase quatro meses na Grande BH

A angústia de uma mãe cresce a cada dia com o desaparecimento do filho, PA, homem trans de 36 anos. Ele saiu de Pedro Leopoldo, na região metropolitana de Belo Horizonte, no dia 28 de fevereiro dizendo que iria à capital mineira buscar roupas, mas nunca mais deu notícias. Segundo Edivânia, mãe de PA, o filho vinha sofrendo ameaças e chegou a ser agredido em uma república de estudantes onde morava. Ele também teria relatado dívidas com agiotas e medo de permanecer em BH. Desde então, abandonou o emprego e não foi mais visto. A Polícia Civil investiga o caso e pede que qualquer informação seja repassada pelo 0800 2828 197.



