Família procura por mulher que desapareceu após encontrar ex-namorado em BH

Familiares e amigos buscam por Ivanda Aparecida Viana, de 57 anos, desaparecida desde o último domingo (1), em Belo Horizonte. A mulher estava em casa, acompanhada de amigas, filhos e netos, quando o ex-namorado dela teria chegado. Em seguida, ambos deixaram a casa da mulher, que iria acompanhar o homem até um ponto de ônibus. Desde então, Ivanda não foi mais vista.



A família contou que tentou contato com a mulher e, ao não conseguir retorno, procurou o ex-companheiro. Ele teria informado que os dois se despediram após o encontro e que ele pegou um ônibus de volta para casa. No entanto, os parentes afirmam que Ivanda nunca chegou.



Após o desaparecimento, parentes tiveram acesso a mensagens trocadas entre os dois. Segundo eles, o relacionamento já estava desgastado e marcado por desentendimentos. Também foi descoberto que, na manhã do mesmo dia em que desapareceu, Ivanda fez uma transferência de R$ 2.400 para o ex-companheiro.



