Familiares de caseiro encontrado morto em condomínio de MG pedem justiça

O caso de desaparecimento de Agostinho Assis, de 66 anos, chegou a um desfecho trágico. Após 15 dias de buscas, seu corpo foi encontrado enterrado em uma casa em construção no condomínio em Jaboticatubas, na Grande BH, onde ele trabalhava como caseiro. Agostinho foi visto pela última vez no dia 14 de maio, e o principal suspeito do crime é o companheiro com quem ele mantinha um relacionamento há dez anos. A família da vítima destacou a falta de empenho por parte das autoridades policiais nas buscas iniciais. Desde o desaparecimento, houve suspeitas sobre o companheiro, que também sumiu após levar pertences da casa de Agostinho. A família está abalada e pede justiça. "A gente não tem dúvida que foi ele. Só queremos justiça. Que ele pague pelo que fez”, desabafou a cunhada de Agostinho.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!