Filho é preso após matar pai a tiros por discordar de gestão de empresa em Montes Claros (MG)

Um homem, de 29 anos, foi preso depois de matar o próprio pai em Montes Claros, a 422 km de Belo Horizonte. O crime aconteceu na noite desta segunda-feira (31), em uma das avenidas mais movimentadas da cidade. O empresário, do ramo de recicláveis, saía de um bar com a companheira, quando foi surpreendido pelo filho, que atirou seis vezes. Walas Rodrigues de Souza tinha 49 anos.



Testemunhas contaram que pai e filho se desentenderam nos últimos meses. “Por conta de um desajuste na gestão de uma empresa, onde os dois eram sócios, havia uns três meses que eles estavam em discussão e bastante hostil, um em relação ao outro”, detalhou o tenente Welington Guimarães, da Polícia Militar.



O suspeito foi encontrado em um hotel que fica às margens da BR-135, na saída para a capital mineira. A polícia acredita que ele pretendia fugir da cidade. O homem confessou o crime aos policiais e disse não estar arrependido. O revólver utilizado no crime foi apreendido.