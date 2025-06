"Foi aterrorizante", diz mulher ameaçada por motorista em briga de trânsito em BH

“Foi a pior sensação da minha vida. Achei que ele ia matar eu e minha filha.”, desabafa Nayara, vítima de agressões verbais e ameaças durante uma briga no trânsito em Belo Horizonte. O caso aconteceu quando ela levava a filha de 14 anos para uma consulta médica e acabou, sem querer, fechando outro motorista.



Inconformado, o homem desceu do carro aos gritos, chutou o veículo, bateu nos vidros e tentou tomar o celular da mulher, que filmava a cena. “Ele gritava, socava o carro e dizia que ia me arrebentar”, relatou. Nayara ainda levou um soco no braço ao tentar registrar a placa.



A filha, em pânico, gravou o momento da agressão. Desde então, mãe e filha vivem assustadas. “Qualquer coisinha no trânsito, ela grita de medo no banco de trás”, contou Nayara. A vítima prestou queixa e espera por justiça. “Ele usou a força dele de homem contra mim. Mas eu vou usar a justiça a meu favor.”







