Frentista é feito refém durante assalto a posto de combustível em Belo Horizonte

Um posto de combustíveis foi alvo de criminosos na avenida Cristiano Machado, no bairro Heliópolis, região Norte de Belo Horizonte. Três homens chegaram de carro fingindo ser clientes. Enquanto um pedia para abastecer, outro desceu armado, rendeu o frentista, amarrou suas mãos e o trancou em uma sala. A vítima foi ameaçada e agredida com uma coronhada. Os bandidos roubaram cerca de R$ 390, abriram o cofre com uma serra elétrica e ainda levaram um frigobar do estabelecimento. Imagens do circuito de segurança mostram os suspeitos até tirando fotos do crime. A Polícia Militar foi acionada e faz buscas, mas os assaltantes ainda não foram identificados.



