Funcionárias são investigadas por desviar mais de R$ 300 mil de imobiliária em BH

Uma empresária do ramo imobiliário em Belo Horizonte denunciou duas ex-funcionárias por desviar mais de R$ 300 mil da empresa. Segundo a mulher, as suspeitas recebiam os pagamentos de aluguel de clientes por meio de um pix que, na verdade, era direcionado à conta da mãe de uma delas. O esquema teria começado no início de 2024 e se intensificou quando a empresária precisou se afastar para cuidar da mãe doente. Pelo menos 32 clientes foram enganados. Além das funcionárias, um terceiro ex-colaborador também é suspeito de envolvimento. A empresária entrou com representação no Ministério Público e contratou uma auditoria para apurar os prejuízos. A Polícia Civil orienta que todos os lesados procurem a delegacia mais próxima para formalizar a denúncia.



