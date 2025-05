Funcionário é rendido durante assalto a loja de roupa em Belo Horizonte

Um funcionário foi rendido e trancado nos fundos de uma loja de roupas no bairro Nova Cintra, na região Oeste de Belo Horizonte, durante um assalto. Dois criminosos armados invadiram o local, enquanto um terceiro dava cobertura do lado de fora. As câmeras de segurança flagraram toda a ação. O funcionário foi ameaçado de morte e teve até R$ 1,50 levado do bolso. Os assaltantes fugiram com cerca de R$ 20 mil em mercadorias. A Polícia Militar conseguiu recuperar alguns celulares graças ao rastreamento, mas nenhum suspeito foi preso. As imagens com o rosto dos criminosos ainda não foram entregues à Polícia Civil. .



