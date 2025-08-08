Furto de carro em plena luz do dia é registrado por câmeras em Belo Horizonte

Um homem foi flagrado por câmeras furtando um carro em plena luz do dia, em menos de um minuto e meio. A proprietária tinha acabado de estacionar o veículo em frente à casa de uma amiga. Embora o carro estivesse equipado com uma trava no volante, o ladrão, usando uma ferramenta improvisada, conseguiu destravá-la rapidamente. "Dá para ver que esse cara já é profissional", disse a vítima, visivelmente abalada. O carro representava um valor sentimental, pois foi um presente do pai falecido. Além disso, ela enfrenta dificuldades financeiras sem o veículo, precisando pagar transportes alternativos para trabalhar. Dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública mostram que os furtos na região dobraram neste ano, causando preocupação entre os moradores. Luciana faz um apelo para a recuperação do carro: "Eu dependo do carro para trabalhar. Se alguém vê esse carro, por favor, denuncie".



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!