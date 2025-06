Furto em loja de eletrônicos causa prejuízo de mais de R$ 50 mil em bairro nobre de BH

Um homem invadiu uma loja especializada em celulares e computadores no bairro Lourdes, na região Centro-sul de Belo Horizonte, e causou um prejuízo superior a R$ 50 mil. O suspeito entrou durante à noite, levando produtos como camisas do Atlético-MG, perfumes, notebooks e videogames, além de danificar câmeras e vitrines. O criminoso foi flagrado por câmeras de seguranla usando uma lanterna de celular para evitar sensores e se arrastando pelo local. Polícia civil e militar investigam o caso.



