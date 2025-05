'Gangue da marcha ré' invade loja de roupas e deixa prejuízo de R$ 60 mil em BH

Um assalto a uma loja de roupas no bairro Betânia, na região Oeste de Belo Horizonte, resultou em um prejuízo estimado de R$ 60 mil. Os criminosos, conhecidos como a "Gangue da marcha ré", chegaram em dois carros, invadiram o local e, durante a ação, um motorista presenciou o crime e atirou, forçando a fuga dos suspeitos. A Polícia Civil realizou perícia e iniciou buscas pelos suspeitos, encontrando um dos veículos com marcas de tiro.



