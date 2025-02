Grupo ateia fogo em pneus e fecha pista do Move na av. Antônio Carlos, em BH

Grupo fecha corredor do Move na Avenida Antônio Carlos, altura do bairro Cachoeirinha, em Belo Horizonte. A Polícia Militar informa que o protesto teria sido motivado por um confronto entre militares e um suspeito de tráfico de drogas, que acabou baleado. Os manifestantes atearam fogo em pneus e tentaram interditar o trânsito local. A Polícia Militar foi chamada e ao checar dispersou os manifestantes com tiros de borrachas. Usuários das linhas de ônibus que tiveram que aguardar a liberação da pista sofreram com a fumaça.