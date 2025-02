Homem agredido até a morte não estuprou criança em MG, conclui polícia

A Polícia Civil de Minas Gerais concluiu que Elvis Cleiton da Silva Batista foi acusado erroneamente de estuprar uma criança de 9 anos na cidade de Juiz de Fora, a 260 quilômetros de Belo Horizonte, no início deste ano.



O homem foi linchado com pedradas e agressões por populares que moravam na mesma região que a suposta vítima. As investigações apontaram, até o momento, 13 pessoas envolvidas no crime. Entre essas, 10 já foram indiciadas incluindo a mãe da criança, seu noivo e seu sogro, presos no dia do homicídio.



A delegada à frente do caso, Camila Miller, pontua ainda a problemática por trás de “fazer justiça com as próprias mãos”. Segundo ela, a iniciativa é uma prática que vem se tornando comum na cidade. Miller declara ainda que as forças e autoridades ligadas à segurança pública estão se empenhando para coibir a ação. “Não é o melhor caminho. De fato, pelo o que a gente apurou até agora, esse crime não aconteceu. E, mesmo se tivesse acontecido, não se justifica agredir uma pessoa em via pública para que ela chegue até a morrer”, conclui a delegada.