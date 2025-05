Homem agride funcionário de supermercado com faca em Belo Horizonte

Um funcionário de um supermercado no bairro Jardim Atlântico, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, foi agredido com uma faca por um homem. A vítima, uma pessoa com deficiência, precisou ser encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento. O agressor tentou fugir, mas foi contido por funcionários e clientes até a chegada da Polícia Militar. Após ser detido, o suspeito foi levado à delegacia para prestar depoimento e esclarecer a motivação do ataque.



