Homem armado rende mulher em ponto de ônibus e é baleado pela polícia em BH

Uma tentativa de assalto terminou com um homem baleado na tarde desta segunda-feira (24) na Avenida Antônio Carlos, uma das mais movimentadas de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, o suspeito teria rendido uma mulher logo após ela descer de um ônibus do Move, na altura do bairro Cachoeirinha, na região Nordeste da capital mineira. Policiais à paisana perceberam a ação e, com o apoio de uma viatura da ROTAM (Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas) que passava pelo local, conseguiram cercar o homem. Houve troca de tiros, e o suspeito foi atingido. O homem foi levado em estado grave para o Hospital Odilon Behrens. A vítima e outras testemunhas não ficaram feridas. A polícia ainda apura se a abordagem começou dentro do coletivo. .



