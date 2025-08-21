Homem autista que estava desaparecido é encontrado após percorrer mais de 40 km na Grande BH

A família de Dimas, um homem autista de 32 anos, foi encontrado após percorrer mais de 40 km entre Contagem e Belo Horizonte. O homem estava desaparecido desde segunda-feira (18), quando saiu para um passeio. Ele chegou a machucar a sola do pé durante o trajeto, mas passa bem e já se recupera em casa. Durante o percurso, o homem permaneceu sozinho e foi visto em diversos bairros. Agora, a família vai poder comemorar o aniversário de Dimas junto com ele, que completa 33 anos neste sábado (23).



