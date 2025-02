Homem condenado por matar namorada em Ipatinga (MG) é preso na Colômbia

A família de uma mulher morta em abril de 2023, em Ipatinga, no Vale do Aço mineiro, relata ter medo da extradição do condenado pelo crime. O homem fugiu, inicialmente, para a Costa Rica e foi preso na Colômbia.



O homem, Alef Teixeira de Souza, foi extraditado e desembarcou no Brasil nesta quinta-feira (6) para cumprir pena pelo feminicídio de Rafaela Cristina Miranda Salles. Na ocasião, o homem assassinou a então companheira com uso de asfixia e tortura. Ele havia sido incluído na difusão vermelha da Interpol.