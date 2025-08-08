Homem confessa ter matado companheira grávida, queimado o corpo e jogado no lixo em MG
Vítima trabalhava como balconista em uma lanchonete da cidade; família afirma que o relacionamento era marcado por brigas constantes
Jeane Rodrigues do Prado, de 25 anos, foi assassinada pelo namorado em Pouso Alegre, a 400 km no Sul de Minas Gerais. A jovem trabalhava como balconista em uma lanchonete da cidade e tinha um filho pequeno que vivia com os avós maternos. Ela também estava grávida de 17 semanas do suspeito, Ian Lucas Pereira Rezende, de 23 anos.
O crime aconteceu na noite do dia 30 de julho, mas só foi descoberto seis dias depois, quando a irmã da vítima foi até a casa do casal para saber notícias dela. Ao perceber o nervosismo do suspeito, a família acionou a polícia. Na presença dos militares, Ian confessou ter matado Jeane, alegando legítima defesa, pois afirmou que ela teria apontado uma arma contra ele. A família, no entanto, rejeita essa versão e afirma que o relacionamento era marcado por brigas constantes. Recentemente, a polícia já havia sido acionada para atender uma ocorrência envolvendo o casal. Familiares relataram que as brigas envolviam principalmente questões financeiras e ciúmes.
Após o crime, o suspeito colocou fogo no corpo da jovem e descartou os restos mortais em uma caçamba de lixo e às margens de uma lagoa. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar realizaram buscas na região e localizaram partes da ossada carbonizada, que foram encaminhadas para perícia.
O suspeito segue preso e deverá responder pelo crime de feminicídio. Ainda não há previsão para a liberação dos restos mortais da vítima para que a família possa realizar o sepultamento.
