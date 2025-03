Homem derruba idosa para roubar corrente em bairro nobre de BH

Um homem foi flagrado roubando a correntinha de uma idosa em plena luz do dia, no Belvedere, bairro nobre da região Centro-sul de Belo Horizonte. Imagens do circuito de segurança de um condomínio registraram a ação violenta do criminoso, que derrubou a vítima no chão. Além do suspeito, é possível notar a presença de um comparsa, que avalia a situação de longe. A Polícia Militar esteve no local mas nenhum dos suspeitos foi localizado até o momento. A idosa teve escoriações e ferimentos no pescoço, mas recusou atendimento médico.