Homem é agredido com golpes de faca após discussão em fila de padaria da Grande BH

Um homem de 54 anos foi agredido com golpes de faca em uma padaria no bairro Industrial em Contagem, na região Metropolitana de Belo Horizonte. O ataque ocorreu enquanto a vítima consumia cerveja no local. Após ser empurrado pelo agressor, ele caiu e recebeu dois golpes de faca. Câmeras de segurança flagraram todo o crime. O suspeito, um homem de 50 anos, conhecido na região e que faz tratamento médico, foi preso em flagrante após o ocorrido. Ele afirmou não estar arrependido e foi detido enquanto almoçava em casa.



