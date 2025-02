Um homem foi assassinado a tiros, dentro de um supermercado no bairro Jardim Teresópolis, em Betim, na Grande BH. A vítima, de 35 anos, tentou fugir do autor dos disparos e por isso entrou no comércio. O crime foi por volta das oito e meia da manhã. Segundo testemunhas, vítima e autor subiram a avenida discutindo.