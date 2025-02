Homem é espancado suspeito de estuprar enteada com síndrome de down na Grande BH

Um homem foi espancado por vizinhos suspeito de estuprar a enteada, que tem síndrome de down, enquanto a mãe da vítima estava internada. O caso aconteceu nesta quinta-feira (23) no bairro Sangradouro, em Lagoa Santa, região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, a suspeita é de que a mulher, de 20 anos, foi abusada sexualmente duas vezes nas últimas semanas pelo padrasto. Após mais uma tentativa por parte do agressor, a vítima contou aos vizinhos, que se revoltaram e agrediram o suspeito com tijoladas.