Homem é flagrado cometendo atos obscenos com máscara e saia em bairro nobre de BH

Um homem tem causado medo e indignação entre moradores e comerciantes do bairro Santo Antônio, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. Segundo denúncias, ele aparece há anos nas ruas do bairro cometendo atos obscenos em plena luz do dia. Vídeos registrados por moradoras mostram o suspeito, sempre com roupas femininas, turbante e máscara, se masturbando em frente a estabelecimentos comerciais. Um dos alvos frequentes seria um salão de beleza, onde funcionárias dizem trabalhar com medo. Apesar das denúncias e dos flagrantes gravados, a polícia ainda não conseguiu identificar ou prender o suspeito. Moradoras exigem uma resposta urgente das autoridades. “Eu gostaria muito que a Justiça fizesse alguma coisa a favor dessa nossa denúncia. Se for o caso de polícia, que se for um tarado, ele tem que ficar preso”, desabafou uma das vítimas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!