Homem é morto à facadas por causa de fardo de cerveja em BH

Um homem foi morto a facadas no bairro de Lourdes, na região Centro-sul de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (03). De acordo com a Polícia Militar, a vítima se envolveu em uma discussão após ter a cerveja levada por dois homens. O suspeito do crime tem passagens por tráfico, violência doméstica e porte de arma branca e foi localizado e preso pelos militares. A vítima foi socorrida e levada a um hospital, mas não resistiu.