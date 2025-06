Homem é preso após arremessar pedra em carro, chutar adolescente e tentar furtar casa na Grande BH

Moradores do bairro Europa, em Contagem, na Grande BH, viveram momentos de tensão após uma sequência de agressões violentas. Um homem foi flagrado por câmeras arremessando uma pedra contra o carro de uma motorista, ferindo-a no pescoço. “Foi tudo muito rápido. Só percebi que era uma pedra quando pedi socorro”, contou a vítima.



Pouco antes, o mesmo agressor teria desferido um chute no rosto de uma adolescente que passava pela rua. Moradores chegaram a espancar o suspeito antes da chegada da polícia. O homem foi preso após tentar furtar uma casa, mas, segundo relatos, já estaria solto. Agora, a comunidade teme novos ataques.



