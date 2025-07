Homem é preso após assaltar farmácia e ameaçar gerente com faca em BH

Um homem de 22 anos foi preso depois de ameaçar a gerente de uma drogaria com uma faca, no bairro Nova Suíça, região Oeste de Belo Horizonte, durante uma tentativa de assalto. O suspeito já tinha passagens por furto e receptação e, de acordo com a Polícia Militar, havia furtado o mesmo estabelecimento no dia anterior. Ao retornar à farmácia, foi reconhecido pela funcionária, que tentou impedi-lo. O suspeito então sacou uma faca da pochete, ameaçou a vítima e fugiu com shampoo infantil e produtos alimentícios. Minutos depois, o homem foi localizado e preso.



