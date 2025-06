Homem é preso após roubar correntinha de ouro no Centro de Belo Horizonte

Um homem de 24 anos foi preso suspeito de roubar uma correntinha de ouro no centro de Belo Horizonte. O crime aconteceu na rua Rio de Janeiro, onde a vítima, de 43 anos, foi agredida pelos criminosos e teve um prejuízo de cerca de R$ 3.000. Populares seguraram o suspeito até a chegada da polícia. O homem confessou ter vindo do bairro Palmital, em Santa Luzia, na Grande BH, com outros dois comparsas que conseguiram fugir. A PM afirma que grupos especializados nesse tipo de roubo têm agido na região central da capital, onde o número de ocorrências disparou. De janeiro a março deste ano, o estado registrou 276 furtos de colares, aumento de 14% em relação a 2024.



