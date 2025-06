Homem é preso após ser flagrado furtando mesa de bar em zona nobre de BH

Um homem, de 57 anos, foi preso após furtar a mesa de um bar, na manhã desse domingo (8), no bairro Lourdes, região Centro-Sul de Belo Horizonte. A Polícia Militar abordou o suspeito próximo ao local do crime. O dono do estabelecimento percebeu o furto quando os policiais chegaram com a mesa recuperada, graças a um QR code presente no móvel. "Se não tivesse QR code, a mesa tinha ido embora", afirmou. O homem está sob custódia na unidade Ceresp da Gameleira, em Belo Horizonte.



