Homem é preso em flagrante com meia tonelada de maconha dentro de casa em BH

Um homem foi preso em flagrante com mais de meia tonelada de drogas dentro de casa, no bairro Santa Amélia, na região da Pampulha, em BH. A polícia recebeu denúncias que indicavam que o local estaria sendo usado como ponto de esconderijo das drogas. Dentro do imóvel, foram encontrados o restante dos materiais como uma prensa, três balanças de precisão, além de um aparelho celular que também foi apreendido.