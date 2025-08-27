Homem é preso suspeito agredir vítima que esperava ônibus em Belo Horizonte

Um homem de 32 anos foi atacado enquanto aguardava o ônibus para ir ao trabalho no bairro Vila Oeste, em Belo Horizonte. Segundo familiares, ele não conhecia o agressor e não havia motivo para o ataque. A vítima foi socorrida por moradores locais, mas sofreu um corte na cabeça e precisou ser encaminhada ao Hospital Odilon Behrens, onde passou por três cirurgias devido a fraturas no maxilar e trauma facial grave. Ele também precisou de uma traqueostomia por sangramento intenso. Atualmente, está internado no CTI sem previsão de alta.



De acordo com relatos, o agressor de 25 anos acusou a vítima de ter mostrado os órgãos genitais, enquanto estava sob efeito de álcool e drogas. Horas após o ataque, ele foi preso em flagrante pela polícia ao ser chamado para uma ocorrência de ameaça em um quarteirão próximo. Durante a prisão, confessou o crime.



