Homem é preso suspeito de agredir e perfurar tímpano de enteado de apenas 4 anos em MG

Um homem de 24 anos foi preso suspeito de agredir o próprio enteado de 4 anos, em Pará de Minas, a cerca de 90 km de Belo Horizonte. A criança deu entrada no hospital com hematomas no rosto e perfuração no tímpano, situação que chamou a atenção de uma enfermeira da unidade. Imediatamente, ela acionou a Polícia Militar.



Segundo os policiais, o caso teve início após um episódio na escola, quando a criança foi questionada pelo padrasto ao chegar em casa. Em um dos confrontos, a criança caiu e sofreu ferimentos no rosto. No dia seguinte, o suspeito teria pegado a criança e deixado-a cair com a cabeça no vaso sanitário.



A mãe, de 26 anos, relatou que o homem alegou que se tratava de uma “brincadeira”, mas a criança precisou ser levada à unidade de saúde. A Polícia Militar localizou e prendeu o suspeito enquanto ele se dirigia ao trabalho, encaminhando-o à delegacia para os procedimentos legais.



