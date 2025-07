Homem é preso suspeito de incendiar casa de ex-companheira e filho recém-nascido em BH

Um homem de 38 anos foi preso pela Polícia Militar, suspeito de tentar matar a ex-companheira e o filho recém-nascido, de apenas dois meses, em Belo Horizonte. Segundo a polícia, o suspeito lançou uma bomba incendiária dentro do quarto da vítima, por volta das 5h40 da manhã. O berço do bebê foi completamente destruído pelas chamas, mas a criança só escapou ilesa porque dormia com a mãe em outra cama.



Antes do ataque à casa, o homem destruiu duas lojas da ex-companheira: em uma, usou um carro para arrombar a porta; na outra, ateou fogo. Após o crime, fugiu para Juatuba, na Grande BH, onde foi encontrado escondido em um apartamento abandonado e foi preso dentro de um banheiro.



A mulher relatou que terminou o relacionamento de 18 anos uma semana antes do ataque, devido ao uso de drogas e comportamento agressivo do ex. Na residência onde ele se escondia, a PM encontrou facas, bombas incendiárias e outros materiais usados para ameaçar a vítima. O homem já tem passagens por roubo e foi autuado por tentativa de homicídio.



