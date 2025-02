Homem é preso suspeito de matar o próprio irmão em Belo Horizonte

Um homem de 50 anos foi preso suspeito de matar o próprio irmão. O crime aconteceu no bairro Vila Oeste, na região Oeste de Belo Horizonte, em novembro do ano passado. Segundo as investigações, os dois nunca tiveram um bom relacionamento e sempre se desentenderam. O crime teria sido motivado quando a vítima, de 36 anos, começou a namorar a ex-companheira do suspeito.