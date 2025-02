Homem flagra carro sendo atingido por marquise durante vendaval em Belo Horizonte

As fortes chuvas que atingiram Belo Horizonte durante esta quarta-feira (22) deixou vários estragos em pontos diferentes da cidade. No Bairro Bonfim, na Região Noroeste de Belo Horizonte, um comerciante que fazia o registro da ventania flagrou o exato momento que uma marquise caiu em cima de seu carro. O veículo estava estacionado na esquina das ruas Bonfim e Pedro Leopoldo, e ficou com a frente completamente destruída. Nas imagens captadas pelo celular do comerciante ele mostra a força do vento.