Homem incendeia caminhonete do próprio irmão em BH

Um marceneiro conta ser perseguido pelo irmão mais velho desde a infância. Na semana passada, o homem teria quebrado e ateado fogo na caminhonete da vítima após um surto. O caso aconteceu no bairro Coqueiros, na região Noroeste de Belo Horizonte.



Depois de tentar destruir o carro do irmão, o suspeito foi preso, mas foi solto uma noite depois. A Polícia Civil informou que a investigação continua para a completa elucidação do caso.