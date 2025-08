Homem invade garagem, furta bicicletas e deixa prejuízo de R$8.000 em BH

Um homem foi flagrado por câmeras de segurança ao invadir um condomínio no bairro Prado, na região Oeste de Belo Horizonte. O criminoso forçou o portão da garagem e furtou duas bicicletas. O proprietário, Francisco, estava em outro apartamento no mesmo bairro no momento do crime. Ele foi avisado sobre a ocorrência e, ao verificar as imagens das câmeras, confirmou a invasão. As bicicletas, utilizadas para lazer, resultaram em um prejuízo estimado de R$8.000. O prédio, que conta com sistema de monitoramento e alarmes, planeja revisar suas medidas de segurança. A invasão aconteceu próximo a um centro de formação de policiais militares, destacando preocupações de segurança na área.



