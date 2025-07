Homem mata companheira e deixa corpo debaixo da cama na casa onde moravam na Grande BH

O corpo de Maria da Penha Ferreira será enterrado, nesta quinta-feira (10), em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ela foi encontrada morta na terça-feira (08) após ser asfixiada pelo companheiro Isaque Trindade dos Santos. O autor confessou ter cometido o crime durante uma briga do casal. A vítima tinha 60 anos e era conhecida na região. O sepultamento ocorrerá com a presença de familiares que lamentam sua morte. Em depoimento emocionado, Maria de Fátima, irmã da vítima, expressou sua dor: "Eu perdi uma grande amiga. Tá doendo muito"



