Homem preso suspeito de matar namorada em BH também pode responder por tráfico e abuso sexual

Joel Gaspar, de 47 anos, foi preso acusado de matar a namorada há cerca de dois anos em Belo Horizonte. Polyana Guimarães caiu do décimo terceiro andar de um prédio no centro da capital mineira. A jovem tinha 21 anos e, inicialmente, o caso era tratado como suicídio. A investigação da Polícia Civil, porém, descartou essa hipótese.



Considerado possessivo e viciado em drogas, o homem teria se irritado ao saber que a companheira pretendia terminar o relacionamento e sair de casa. Além do assassinato da jovem, o suspeito pode responder também por tráfico de drogas e abuso sexual.