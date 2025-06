Homem que deu tapa na cabeça de bebê em BH é solto e gera revolta na família da vítima

A família do recém-nascido agredido após ser confundido com um “bebê reborn” diz estar decepcionada com a justiça. O agressor vai responder ao processo em liberdade após pagamento de fiança.



O caso aconteceu na Savassi, região Centro-Sul de Belo Horizonte. Segundo a mãe da criança, Felipe Martins Cruz, de 36 anos, insistiu que o bebê era um boneco, mesmo após ser corrigido. A criança foi observada em um hospital devido à agressão e recebeu alta.



O Ministério Público exigiu medidas cautelares para o réu, enquanto a defesa alegou arrependimento.



