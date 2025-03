Homem que esfaqueou a esposa em frente aos vizinhos e filhos em BH é indiciado por feminicídio

A Polícia Civil de Minas Gerais indiciou Marcos Vinícius Lopes, de 30 anos, pela morte de sua esposa Kate Emanuella, de 37 anos. Marcos assassinou a companheira a facadas em dezembro do ano passado no bairro São Marcos, na região Nordeste de Belo Horizonte. A briga começou dentro de casa e a mulher correu pra rua, pedindo ajuda de vizinhos, que tentaram impedir.



Segundo a polícia, Lopes ainda responderá pela tentativa de homicídio de um dos filhos, de 13 anos, que tentou salvar a mãe e quase foi assassinado pelo pai.



Durante as investigações a polícia descobriu outros crimes que eram cometidos por Lopes e, agora, investiga o possível estupro de duas de suas filhas, de 7 e 9 anos. O homem também é suspeito de maus-tratos de animais, já que segundo os investigadores, ele torturava os bichos de estimação, para impor medo aos filhos.