Homem rapta filho de 10 meses após mulher decidir encerrar relacionamento em MG

Uma mãe denuncia o ex-companheiro suspeito de fugir com o filho do casal, de apenas 10 meses, em uma tentativa de impedi-la de pôr fim ao relacionamento na cidade de Uberlândia, a cerca de 530 km de Belo Horizonte, no Triângulo Mineiro. “Ele não aceitou o fim do relacionamento. Pegou o meu filho como contestação e sumiu com ele para tentar me segurar em casa”, disse a mulher.



De acordo com a mãe, o homem já havia sido alvo de uma medida protetiva em 2022. Na ocasião da fuga, ele deixou a casa dirigindo em alta velocidade, com o bebê no colo, no banco da frente do carro. “Ele entrou para a garagem com meu filho e saiu em alta velocidade, na contramão. Colocou em risco a vida dele. Quando tentei impedir, ele acelerou. Acho que foi até uma tentativa de me atropelar”, contou a mulher.



Após 16 horas, a criança foi entregue pela irmã do agressor. Até o momento, o homem não se apresentou à polícia.



