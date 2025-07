Homem se entrega após tentar matar "sogra" e companheira dela em Minas Gerais

Alexander Soares Martins, de 45 anos, se entregou à polícia após dois dias foragido. Ele é suspeito de tentar matar a sogra e a companheira dela em Janaúba, a cerca de 600 km de Belo Horizonte, na região Norte de Minas. O homem invadiu a casa das vítimas três vezes e atingiu as mulheres com chicote, socos, chutes e golpes de facão. As vítimas ficaram gravemente feridas e permanecem internadas.



A motivação do crime seria o fato da mulher não aceitar o relacionamento de Alexander com sua filha de apenas 14 anos, relação que teria começado quando a adolescente tinha 13. Segundo a polícia, a menina chegou a apoiar verbalmente as agressões contra a mãe.



