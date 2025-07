Homem suspeito de assediar criança é agredido por população e acaba preso em BH

Um homem de 53 anos foi preso suspeito de assediar uma criança de 11 anos. O incidente ocorreu no bairro São Salvador, na região Noroeste de Belo Horizonte, enquanto a menina estava acompanhada da mãe e da irmã. Segundo a mãe, o suspeito se aproximou delas e tocou a criança de forma inapropriada. Após o ataque, o homem fugiu, mas foi reconhecido pela mãe no dia seguinte. Diante dos gritos de alerta da mulher, moradores se juntaram e agrediram o suspeito até a chegada da polícia. O homem foi levado à delegacia e no local os militares descobriram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.



