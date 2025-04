Homem suspeito de integrar ataque de grupo criminoso em Minas é preso em Campinas (SP)

Um homem de 36 anos foi preso em Campinas, no estado de São Paulo, após confessar participação no ataque de grupo criminoso conhecido como "Novo Cangaço" à uma agência bancária e unidade militar em Guaxupé, cidade a cerca de 450 km de Belo Horizonte. A prisão ocorreu após uma denúncia de briga de casal, que levou a polícia ao apartamento do suspeito. Durante a abordagem, ele admitiu ter recebido R$6.000 para participar do crime e forneceu mensagens de celular que comprovam sua ligação com o roubo. O homem tem histórico criminal, incluindo cinco passagens pela polícia e envolvimento com tráfico de drogas. Celulares apreendidos serão analisados para identificar outros envolvidos.