Homem suspeito de matar pai de policial militar é preso em MG

O homem suspeito de matar o pai de um policial militar foi preso na região de Juíz de Fora, na Zona da Mata, em Minas Gerais. O crime aconteceu em Ribeirão das Neves, na Grande BH. A vítima, Sidnei Alves Nestor, de 64 anos, estava com o sobrinho em casa, quando foi surpreendido por um homem armado em uma moto. O idoso morreu no local e o sobrinho levou um tiro, mas está bem. Veja a matéria completa no vídeo acima.