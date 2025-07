Homem tem ataque de ciúme, destrói casa de ex e ameaça amigo da vítima na Grande BH

Um homem de 27 anos foi preso pela Polícia Civil após invadir a casa da ex-namorada em Ibirité, na Grande BH. O suspeito teria agredido um amigo da vítima com golpes facas, quebrado a moto dele e destruído a residência da ex-companheira. A motivação, segundo a vítima, foi ciúmes. A mulher contou que estava chegando em casa acompanhada do amigo quando o ex arrombou o portão, destruiu uma grade de proteção usada pelo filho autista dela e entrou no imóvel. Armado com duas facas, ameaçou matar o colega e, ao ser contido, cortou a mão da ex, que tentava desarmá-lo. Ela conseguiu fugir de carro, mas foi perseguida e atingida propositalmente pelo veículo do suspeito. A vítima conseguiu chegar a um pronto-socorro e acionou a polícia. O homem teve prisão preventiva decretada e foi detido pela polícia. A mulher afirma que já tinha medida protetiva contra o ex, mas ele a descumpria frequentemente e a perseguia desde o fim do relacionamento, há cerca de um ano.



